Ilrestodelcarlino.it - La Torre degli Asinelli si veste a festa. Stasera si accendono le luminarie

Con l’accensione delle luci della, iniziano le feste di Natale in città. Appuntamentoin via Rizzoli per lo switch on delle, non solo quelle dellasimbolo della città, ma anche nelle vie del centro storico e in alcune strade della periferia. È il regalo a Bologna di Ascom, che anche quest’anno finanzia l’illuminazione natalizia. Il progetto, come da tradizione, prevede che lavenga illuminata su tutti e quattro i lati e per tutta l’altezza, con una scenografia colorata che sarà visibile da tutti i punti della città. L’impianto temporaneo di illuminazione dellaè stato realizzato grazie alla collaborazione e condivisione del progetto da parte del Comune di Bologna, della Soprintendenza e della Fondazione Bologna Welcome. Partner tecnico è Radio Sata, ma l’associazione vuole ringraziare anche per il contributo gli sponsor: Bcc EmilBanca, Bper Banca, Bcc Felsinea e Gruppo Hera e Comet.