La festa per il Cicognini. Oggi i 50 anni del liceo

Buon compleannoclassicodalle 18 alle 23 aldi via Baldanzi si festeggeranno cinquantadal trasferimento dalla sede del convitto. Unversario che il preside Mario Di Carlo e gli insegnanti hanno voluto omaggiare con una open night aperta alla città e come occasione orientativa per gli studenti delle terze medie che prossimamente si iscriveranno alla scuola superiore. Da settimane fervono i preparativi e ilha lanciato un vero e proprio appello perché siano ospiti speciali gli studenti (classe 1955) che a luglio del 1974 sostennero per primi la maturità nella nuova sede e gli studenti (classe 1960) che per primi hanno compiuto in via Baldanzi l’intero ciclo liceale. Gli ex allievi hanno inviato foto e video per un collage di pensieri e ricordi.