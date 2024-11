Ilfattoquotidiano.it - Inter, Marotta attacca la Fifa: “Deludente non vedere Lautaro tra i candidati a giocatore dell’anno: merita più rispetto”

“È sorprendente echeMartinez non sia stato considerato tra idel The Best Man Player delladopo una stagione eccezionale”. Il presidente dell’Giuseppe, all’Ansa,duramente le scelte della, per via della mancata presenza dell’nte argentino nell’elenco deial premiocomeha vinto lo scudetto da capitano dell’, è stato il capocannoniere della Serie A e poi della Coppa America, vinta con la sua Argentina. Infatti, è arrivato al settimo posto al Pallone d’Oro.“Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare l’a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Copa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo”, ha infatti evidenziato