Inter, la Fiorentina assapora il sogno. Inzaghi pensa ai big

Simonesi prepara ad affrontare lain vero e proprio match-point. I nerazzurri sanno dell’importanza della trasferta del Franchi: non si può sbagliare.LAVORO – Con l’infortunio di Benjamin Pavard nella partita di Champions League, Simonesi ritrova costretto a schierare un trio abbastanza riconoscibile. A protezione di Sommer ci saranno Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Yann Bisseck. Proprio il tedesco sarà la mina vagante di questa difesa visto che nessuno se lo aspettava titolare nel mese più club della stagione. L’da qui a fine anno giocherà l’ottavo di Coppa Italia, un match importantissimo in Champions League contro il Bayer Leverkusen in trasferta. A gennaio invece ci sarà il quadrangolare di Supercoppa italiana con Juventus, Atalanta e Milan., trasferta delicata al FranchiIDEE – Proprio per questo Simonevuole centellinare al massimo le forze e dare massima visibilità a tutti.