In quali casi i professionisti del digitale rischiano la loro identità

«Qualcuno è entrato in possesso del mio profilo». Quante volte abbiamo assistito a questo appello dai dei principali social network? Allo stesso modo, ci è capitato diverse volte – soprattutto se lavoriamo quotidianamente con strumenti che ilci mette a disposizione – di vedere addebitate, sulla nostra carta, delle cifre connesse ad abbonamenti online che non abbiamo sottoscritto. Insomma, il furto dell’non avviene soltanto quando qualcuno esegue un accesso anomalo ai nostri conti corrente: più c’è esposizione, maggiore è il rischio che una cosa del genere possa accadere. E – a volte – non basta nemmeno stare molto attenti e aggiornati alle varie tematiche connesse all’educazione. LEGGI ANCHE > Edwin Maria Colella: «Quando si parla di rischi connessi all’, è opportuno lavorare sulla consapevolezza» Furti, ipiù diffusi Lestiche che si osservano sono innanzitutto i furti d’legati a danni economici diretti.