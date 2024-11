Gaeta.it - Grande mobilitazione in Campania: oltre il 90% per gli scioperi indetti da Fincantieri e Leonardo

Facebook WhatsAppTwitter Un’ondata dista attraversando la, coinvolgendo centinaia di lavoratori nei settori della cantieristica navale e dell’aerospazio. Le manifestazioni, che hanno visto una partecipazione straordinaria, conil 90% degli operai diin astensione dal lavoro, sottolineano una crescente domanda di giustizia salariale e dignità lavorativa. In queste ore, Napoli si erge a simbolo di una battaglia per la rivendicazione dei diritti, uniti nel richiamo a una ristrutturazione del sistema occupazionale.La voce dei sindacati: il bisogno di cambiamentoGiovanni Sgambati, segretario regionale della Uil in, ha spiegato, durante una manifestazione a Napoli, le ragioni alla base di questa. Sgambati ha messo in luce le difficoltà affrontate da un numero crescente di lavoratori precari, accentuate da un mercato del lavoro caratterizzato da episodi di lavoro clandestino e da un’ampia diffusione di datori di lavoro che violano i diritti contrattuali.