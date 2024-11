Iodonna.it - Giornata Mondiale del Parkinson: oltre al tremore c’è di più (40 sintomi)

Leggi su Iodonna.it

Se fino ad oggi siamo stati abituati a considerare ilsolo come la “malattia del” è arrivato il tempo di ricredersi. Infatti, non esiste un solo, ma almeno 300mila solo in Italia, uno per ciascun paziente a causa delle molteplicità dei suoi40 – che si combinano tra di loro in modo e intensità differente in ogni persona. La Legge 40 e il divieto di ricerca sugli embrioni. L’appello di un nonno malato di40Ne deriva un caleidoscopio di manifestazioni con al centro un punto fermo: la voglia di reagire alla malattia.