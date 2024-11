Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate serali 28 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento stasera – giovedì 28– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 313, 314 e 315 in.Yigit, Ayhan e Zehir, che non hanno mai smesso di cercare Kemal, intercettando una telefonata di Emir capiscono che si sta recando da lui e corrono in soccorso del loro amico.Kemal è stato preso in ostaggio da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono già mobilitati per trovarlo e salvarlo. Zehir e Ayhan, supportati da Nihan, stanno cercando di liberarlo.Kemal, ancora ricercato dalla polizia, è alla ricerca di Tufan e Asu attraverso Ayhan, che riesce a risalire all’indirizzo di una casa affittata presso un’agenzia sotto falso nome.