Ecco il Sant'Andrea d'Oro. Le iniziative raddoppiano. Mostra per i trent'anni

Oltre il premio, la. Scatta il conto alla rovescia per la cerimonia del, la più alta onorificenza del Comune di Empoli, assegnata in occasione del Santo Patrono il 30 novembre. L’edizione 2024 abbraccia 30 anni di storia. In vista dell’anniversario, gli appuntamenti. Domani alle 11, nel vicolo Santo Stefano, taglio del nastro dellafotografica che documenta le premiazioni dal 1994 a oggi. Dalinfatti sono passati tantissimi nomi; per farne uno Gino Strada, cittadino onorario e vincitore del Premio Strega. In30 pannelli con foto d’epoca per ricordare i nomi e le associazioni che hanno dato tanto alla città, nell’ambito della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport e della solidarietà. Lasarà aperta fino al 12 gennaio dal martedì alla domenica (ore 10-18).