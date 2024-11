Universalmovies.it - Dolph Lundgren rivela di aver vinto la sua battaglia col cancro

Leggi su Universalmovies.it

Il celebre attorenelle ore scorse è tornato ad aggiornare i suoi fan riguardo la sua lotta contro il, e le notizie offerte sono assolutamente positive.In un lungo e sentito messaggio video postato su Instagram, infatti, il granitico attore 67enne hato difinalmente sconfitto la malattia contro cui combatteva da 9 anni e che, secondo i primi pareri medici, lo avrebbe dovuto stroncare nel giro di 2-3 anni.“Finalmente libero dal, con gratitudine ed entusiasmo per un futuro luminoso. Grazie per tutto il vostro supporto, sempre. ?”, ha scritto Lungren nella didascalia del suo post su Instagram. “Eccomi qui alla UCLA. Sto per entrare e sbarazzarmi di quell’ultimo tumore morto. Dal momento che non ci sono più cellule cancerose nel mio corpo, allora immagino che sarò libero dal, quindi non vedo l’ora di questa procedura.