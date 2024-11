Sport.quotidiano.net - Dawson, Perkovic o altro Usa?. Forlì, mese decisivo per scegliere

Le prossime cinque settimane, vale a dire da domenica 1° dicembre a domenica 5 gennaio – ultimo turno del girone d’andata – saranno decisive per il futuro dell’Unieuro. Anche a livello di classifica, certo, ma soprattutto per capire come strutturare definitivamente la squadra fino al termine del campionato facendo rientrare Shawno continuando a puntare su Tonio magari ingaggiare unamericano. Partiamo dai punti fermi:non scende in campo da 2 mesi (2 ottobre, in casa contro Cento) e non si allena in modo agonistico con la squadra praticamente da quei giorni. La prossima settimana effettuerà un controllo medico che dovrà fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Altra certezza:, che finora ha disputato cinque incontri con 13.8 punti di media in 24’ tirando con il 44% da due, con il 38% da tre e con l’80% ai liberi, vestirà la maglia biancorossa almeno fino alla prima partita casalinga del 2025, vale a dire fino all’incontro di domenica 5 gennaio contro Rieti.