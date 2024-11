Liberoquotidiano.it - Corvetto a fuoco e fiamme, gli elettori hanno già scaricato il Pd: ecco i numeri impietosi

«Tutto il mondo detesta la polizia. Il dolore per la morte di Ramy si è presto trasformato in rabbia. Chi viene dai quartieri popolari conosce l'arroganza e la violenza degli sbirri». È il comunicato dei centri sociali per giustificare i disordini seguiti alla tragica fine di Ramy Elgaml, diciannove anni, di origini egiziane. Il ragazzo è deceduto per incidente stradale, al termine di un inseguimento di otto chilometri nella notte, che lo ha portato ad attraversare la città da Nord a Sud, in sette minuti. Era del, come il suo amico che guidava il T-Max, scooterone di lusso, per scappare dai carabinieri. Ora tutti a dire che è colpa del degrado, perché nel quartiere ci sono ancora 436 alloggi popolari non assegnati e quasi 300 occupati da abusivi. Colpa anche della mancata integrazione, ossia della destra, lamentano accorati editoriali della stampa progressista.