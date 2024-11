Quotidiano.net - Coincasa è magia. Si accendono le emozioni di Natale

presenta le due collezioni2024. Da un lato la parola d’ordine è Less is more. Uno stile minimal, semplice e raffinato, caratterizzato da linee pulite ed eleganti che però esprimono lo spirito delnon vuole rinunciare allanatalizia, ma la reinterpreta in una chiave più chic e sobria che conferisce personalità all’ambiente domestico. Ecco allora un piccolo albero e una sfera gioiello con un augurio dorato che illuminano angoli dai toni neutri, e ancora una tovaglia bianca di lino, un fine decoro sul piatto, un segnaposto o un ricamo che firmano con classe l’accoglienza a tavola. È uncapace di stupire grazie alla bellezza dei dettagli e dei piccoli gesti. Dall’altro lato il mantra è more is more: una collezione massimalista che celebra le Festività con la ricchezza dei dettagli, colori e contrasti.