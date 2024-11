Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 22 al 28 novembre 2024: Geolier primo batte l’esordio di Mina al terzo posto

Cambio al vertice degli album nellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 22 a giovedì 28. Mentre nei singoli resiste il primato di Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari, negli album Dio lo sa – Atto II di, uscito lo scorso 22, fermadi, alla #3 con l’album di inediti Gassa d’amante. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliOltre ad Islanda, sono rimaste intatte le posizioni dalla #2 alla #5, nelle quali si trovano rispettivamente Per due come noi di Olly, Angelina Mango e Jvli, Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, Il filo rosso di Alfa e Amore disperato di Achille Lauro. New entry alla #6 Tu ed io difeat. Rose Villain. Settima posizione per Scarabocchi di Olly e Jvli (-1).