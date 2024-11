Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico Servizi cerca due operai: ecco come candidarsi

assume due. La società municipalizzata ha diramato un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione di uno addetto alo verde e di uno addetto alo strade. Il termine è stato prorogato di una settimana. I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione entro e le ore 13 di mercoledì 4 dicembre, esclusivamente in forma telematica attraverso un link presente sul sito diall’interno della sezione "Società Trasparente/Selezione del Personale/Reclutamento del personale. Non saranno prese in considerazione domande inviate in altri modi, nemmeno consegnate direttamente a mano o con modalità differenti da quelle telematiche.