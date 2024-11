Ilnapolista.it - Carini: «Irma Testa e le altre della nazionale, nessuna ha teso una mano verso di me»

Angela, atleta napoletanaazzurra di boxe, 26 anni, torna sul ring in occasione dei campionati italiani a Seregno. Non accadeva da agosto, quando ai Giochi di Parigi abbandonò nel primo minuto del primo round contro la pugile algerina Imane Khelif, accusata di essere un uomo. La sua intervista a Repubblica.Leggi anche: Khelif: «Non ce l’ho con la, le hanno messo troppa pressione. Il nostro incontro? Una farsa»: «Nessun incoraggiamento da parte loro, non fanno più partemia vita», sente la pressione di questo ritorno?«Nessun ritorno, in fondo non sono mai andata via. Ho solo pensato fosse giusto allontanarmi per un po’ da tutti e stare con la mia famiglia, il mio ragazzo. Insomma con chi mi ama. E la pressione, ammesso che ci sia, non la sento neanche un po’.