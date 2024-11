Canone Rai Forza Italia contro il paraculetto Salvini Poi Tajani frena le polemiche

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Non c’è pace nel centrodestra. Dopo le forti fibrillazioni registrate mercoledì al Senato sul decreto fiscale, conche ha votato con l’opposizionel’emendamento della Lega sul taglio delRai, il clima interno alla maggioranza resta teso. Stavolta è il ‘gate’ a scuotere il governo. A dar fuoco alle polveri, infatti, ci pensa il portavoce nazionale azzurro, Raffaele Nevi (classe ’73 da Terni, una lunga gavetta politica nella sua Umbria prima dell’approdo in Parlamento nel 2018), uno dei fedelissimi di Antonio, che prima invita l’alleato Matteoa ”darsi una calmata” per poi lanciare l’affondo: ”fa un po’ ile dice che nel programma c’è anche la riduzione delRai.”. Un giudizio che in tanti tra gli azzurri a mezza bocca condividono ma i vertici del partito devono smentire per spirito di coalizione, perché è arrivato il momento di abbassare i toni.