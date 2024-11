Ilveggente.it - Cagliari-Verona, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

è una partita della quattordicesima giornata diA e si gioca venerdì alle 20:45: probabili, diretta tv e.Il sorpasso su unin crisi, e soprattutto che arriva a questo match dopo un ritiro punitivo, sicuramente, già dalla sera stessa della disfatta interna contro l’Inter, per ilè possibile.A:(Lapresse) – Ilveggente.itLe due squadre, che ovviamente lotteranno per la salvezza fino all’ultima giornata di questo campionato, sono divise in classifica da un solo punto in favore dei veneti. Zanetti, due giorni fa in conferenza stampa, ha messo in evidenza quali sono i problemi della sua squadra ma soprattutto ha parlato dell’aspetto umorale. Anche lui, ha detto chiaramente, vuole tornare a casa dalla famiglia: e se dovesse perdere di nuovo siamo quasi certi che potrebbe farlo perché il posto lo potrebbe perdere.