Bulgaria è stallo dopo la 7ª elezione in 4 anni | fallite le consultazioni per formare il governo Il vincitore Borissov | Il paese è in rovina

La paralisi politica inè entrata in una nuova, paradossale, fase che rischia di avere gravi conseguenze sulla tenuta economica e sulla stabilità della nazione balcanica. Sette elezioni in meno di 4non sono riuscite a produrre una via d’uscita stabile alla continua alternanza di governi ad interim e fragili coalizioni destinate a durare qualche mese. Le ultime, svoltesi a ottobre, si sono concluse senza che nessun partito abbia ottenuto la maggioranza dei seggi e le trattative per la formazione di un nuovo esecutivo sembrano ormai essere. Il partito di centrodestra GERB, guidato dal controverso ex premier Boyko, è giunto al primo posto con 69 seggi sui 240 dell’Assemblea Nazionale ma nessuno vuole allearcisi. Continuiamo il Cambiamento/Democratica (PP/DB), due partiti riformisti ed europeisti unitisi per il voto e visti come possibili partner di, rifiutano la possibilità che, già al potere tra il 2009 ed il 2021 e poi costretto a dimettersi in seguito a massicce proteste contro la corruzione, possa tornare a essere primo ministro.