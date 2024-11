Quifinanza.it - Black Friday, emesse oltre 1 milione di tonnellate di CO2 durante la settimana degli sconti

Ogni oggetto acquistato ha una storia che inizia molto prima dell’arrivo sugli scaffali e prosegue benl’uso che ne facciamo. Ciò che spesso ignoriamo è che questa storia comporta estrazione di risorse, produzione di rifiuti ed enormi emissioni di gas serra. In un mondo già sotto pressione per l’emergenza climatica ed ecologica, il consumo eccessivo non è più solo un’abitudine, ma una vera e propria minaccia globale. E nessun evento incarna meglio il sovra-consumo del, che ogni anno vede milioni di persone inseguirea scapito del pianeta.Questo evento commerciale, che dovrebbe offrire solo occasioni di risparmio, si trasforma spesso in un circolo vizioso di acquisti impulsivi, spinti dalla frenesia di accumulare beni di cui non si ha realmente bisogno. L’impatto ambientale è devastante: dall’uso massiccio di energia per produrre beni, alla generazione didi rifiuti che finiscono nelle discariche o negli oceani, ilè un esempio lampante di come il consumismo stia esaurendo le risorse naturali a un ritmo insostenibile.