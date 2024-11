Asse Madrid-Manchester ad alta tensione | Ancelotti e Guardiola a rischio esonero

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il format della nuova Champions League, dopo 5 giornate, si sta rivelando avvincente e sta portando alla luce la crisi di due delle super big del calcio europeo: RealCity. Una situazione impensabile fino a qualche mese fa, quando le due squadre erano senza dubbio le migliori d’Europa. La situazione diè delicata e non sono esclusi clamorosi colpi di scena nelle prossime settimane.adin crisiEntrambe le squadre stanno attraversando un periodo di crisi inaspettato, ma i motivi sono radicalmente diversi.Dalle parti della capitale spagnola, molti indicano l’acquisto di Kilyan Mbappè come “peccato originale” di Florentino Perez. Sarebbero serviti infatti rinforzi in altri ruoli (difesa, punta centrale) per riconfermarsi al top.