Apre il nuovo poliambulatorio Save: "Scommettiamo sui piccoli paesi"

È stato inaugurato recentemente un centro medico a Viano: unpunto di riferimento per la salute per i cittadini. L’apertura delrappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi sanitari della zona montana. In un territorio spesso svantaggiato dal punto di vista logistico,si pone l’obiettivo di ridurre la distanza tra i pazienti e i servizi di alta qualità, offrendo soluzioni innovative e una rete di specialisti competenti. Un progetto nato dalla determinazione di una coppia che vive a Viano, frutto della visione e impegno di Emanuele Federico Vecchi e della dottoressa Giuseppina Sarcone (foto), rispettivamente amministratore e direttore sanitario della struttura. Dopo una carriera da dirigente, Vecchi ha deciso di lasciare un ruolo consolidato per dedicarsi a questa iniziativa, investendo nella salute del territorio insieme a sua moglie.