Thesocialpost.it - Allarme siccità in mezza Italia: dove si rischia un Natale senz’acqua

Leggi su Thesocialpost.it

Uninaspettato per la stagione autunnale inoltrata. Con l’evidenza che il concetto di stagioni stia cambiando radicalmente, l’agenzia di protezione ambientale sta alzando il livello di attenzione sullache sta colpendo diverse areene anche a novembre. Questa emergenza è il risultato delle temperature eccezionali registrate dei mesi precedenti e delle piogge insufficienti, minacciando non solo il settore agricolo, ma anche la vita quotidiana di molti cittadini, specialmente nel Sud.Leggi anche: Operaio contaminato dal plutonio in un centro di ricerca:alle porte di RomaIn Puglia, la situazione è particolarmente allarmante: i bacini idrici mostrano un deficit di 95,17 milioni di metri cubi, che equivale a una riduzione del 74% rispetto all’anno passato.