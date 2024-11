Ilrestodelcarlino.it - Al Noi Lounge due serate tributo a Chet Baker e Whitney Houston

Le musiche disul lungomare di Cesenatico. E’ dedicata a questi due grandi artisti la rassegna di musica dal vivo organizzata al NoiMusic Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile.Stasera, alle 22, sul palco si esibirà dal vivo il Luca Marianini Trio per un omaggio a, di cui lo stesso Marianini è un grande estimatore. In questo concerto Luca Marianini alla tromba sarà affiancato da due musicisti molto quotati, Andrea Mucciarelli alla chitarra e Paolo Ghetti contrabbasso. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Info al 328 7723203, oppure direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci. La rassegna al NoiMusic Club proseguirà domani sera con il sestetto di Samantha Iorio in Remembering, un omaggio a una delle più grandi voci femminili mai esistite in ambito musicale, ideato, arrangiato ed interpretato da Samantha Iorio, una cantante talentuosa che in carriera ha collaborato con i più grandi artisti internazionali quali Al Jarreau, Incognito, Mario Biondi e Pino Daniele.