Ilfattoquotidiano.it - Vince 2 milioni di euro al gratta e vinci: esulta un pendolare di 50 anni. Il titolare del locale: “Felici di donare tanta gioia, il nostro è un bar fortunato”

È una giornata molto fortunata per un50enne della proa di Verona: è lui ad aver acquistato il bigliettonte di un. Con soli 5, infatti, l’uomo è riuscito ad assicurarsi unata stratosferica: quasi 2di(più precisamente, 1.840.000) quelli incassati dal, rimasto anonimo, nel veronese. Il tagliando milionario è stato venduto in un bar di San Bonifacio, lo scorso 26 novembre: “Iltore acquista spesso‘Turista x sempre’, ma non lo conosciamo personalmente”, spiega ildel bar Cristal, che ha venduto il biglietto, al Corriere della Sera.Il 50enne hato il suo tagliandodirettamente dentro ile si è subito reso conto dellata. “Complimenti, hai vinto un premio superiore ai 20 mila”, è il messaggio riportato sulla macchina in cui l’uomo ha inserito i dati del