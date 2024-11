Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Baku e la vergogna dell’unione europea

, Roma: “Non è beneficenza ma un debito”Roma, 27 novembre 2024 – La COP29 si è chiusa tra accuse, delusioni e un senso di profonda frustrazione per l’ennesimo fallimento nel fronteggiare la crisi climatica. Nonostante trent’anni di conferenze, promesse e obiettivi, la comunità internazionale sembra più lontana che mai dal raggiungere un accordo vincolante per fermare l’uso indiscriminato di combustibili fossili e affrontare le conseguenze della crisi eco-climatica.IL FUMO NEGLI OCCHILa COP29 diavrebbe dovuto rappresentare per l’Unioneun momento di leadership globale sul clima. Invece, si è trasformata in una prova lampante di una strategia politica fatta di apparenze e vaghe promesse che nascondono un’azione insufficiente e frammentaria.