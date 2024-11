Metropolitanmagazine.it - The Weeknd annuncia la data di uscita del nuovo album Hurry Up Tomorrow

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Theha finalmente rivelato il giorno di pubblicazione di “Up“, il, anticipato dal singolo Dancing In The Flames attualmente nell’AirPlay radiofonico e sulle piattaforme digitali: il prossimo lavoro in studio dell’artista canadese sarà pubblicato il 24 gennaio 2025.The, nel 2025 iled un live speciale“Up“, indubbiamente tra i prossimi progetti musicali più attesi in assoluto, rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The, dopo “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia)”. Per celebrare l’dell’attesissimo, l’artista si esibirà in uno spettacolare show, sabato 25 gennaio al Rose Bowl Stadium di Pasadena in California. Il palco occuperà l’intera superficie dello stadio, per regalare ai fan un’esperienza imperdibile a tutto tondo con una produzione mai vista prima.