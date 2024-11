Tennis positiva all’antidoping come Sinner | arriva la squalifica

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2024 15:49 di Giancarlo Spinazzola, nuovo caso doping: coinvolta la ex numero 1 del mondo, èta la. La casistica tira in ballo anche JannikUn nuovo caso di doping scuote l’ambientetico. Fa ancora più rumore consideratosi tratta di una ex numero 1 della classifica Wta che negli ultimi anni ha dominato la scena delfemminile mondiale. Un brutto colpo in uno sport sempre più rigoroso nei controlli.Nel mirino stavolta è finita Iga Swiatek, trovataalla Trimetazidina in un controllo effettuato al di fuori delle competizioni ad Agosto. Lata,comunicato anche dall’ITIA, ha accettato per questi motivi unadi un mese – parzialmente scontata tra settembre ed ottobre, ragion per cui non abbiamo visto in campo lata – e deve ora scontare gli ultimi otto giorni per poi tornare a poter competere in campo.