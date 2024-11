Isaechia.it - Temptation Island, ex protagonista a cuore aperto sui social: “Penso un sacco se un giorno sarò padre e…”

Nelle ultime ore un ex partecipante diè tornato a parlare suidel suo passato e della difficile situazione familiare in cui è cresciuto e a cui aveva già fatto accenno durante la partecipazione al reality condotto da Filippo Bisciglia.Stiamo parlando di Matteo Vitali, che ha preso parte alla penultima edizione del reality insieme alla fidanzata Siria Pingo, con la quale è fidanzato ancora oggi.In un lungo video pubblicato sui, Matteo ha raccontato della sofferenza per non essere cresciuto con la presenza della figura paterna e di come questo abbia influito sulla sua vita e sulla sua crescita. Vitali ha anche spiegato che l’assenza dello ha portato spesso a riflettere sul suo futuro e su come potrebbe essere a sua volta da:Tempo fa vi parlai delle mancanze che ho avuto da parte della mia famiglia, non da parte di mia mamma perché comunque lei c’è sempre stata, anche se faceva due lavori e mi teneva la nonna.