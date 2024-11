Bergamonews.it - Solema: automazione e innovazione nel cuore di Bergamo

Fondata nel 1982 a Pedrengo,è leader nell’industriale, con una forte specializzazione nei settori delle arti grafiche e della trasformazione del cartone. L’azienda offre una gestione integrata che abbraccia progettazione, produzione e assemblaggio, distinguendosi per la flessibilità nel soddisfare le esigenze dei clienti. I team tecnico e commerciale collaborano per sviluppare soluzioni personalizzate, combinando macchinari standard e seguendo l’intero ciclo produttivo, dalla progettazione al collaudo finale.Tra le soluzioni d’offerte,propone un’ampia gamma di macchinari industriali, tra cui il pallettizzatore PLUTON e il macchinario depallettizzatore, sistemi progettati per la gestione del ciclo di movimentazione dei materiali. Questi macchinari riducono il lavoro manuale e aumentano la sicurezza, eliminando le operazioni di scarico manuale, ottimizzando così tempi e sforzi e garantendo la continuità della produzione.