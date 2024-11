Romadailynews.it - Sabato 30 novembre Mercatino di Natale. Laboratori, letture animate e raccolta fondi a Roma

diDELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DELLA “GIACOMO LEOPARDI”30tra le 10.00 e le 13.00e unaa cura dell’Associazione dei Genitori “NOI della Leopardi”che supporta la scuola Primaria e dell’Infanzia del Primo Municipio diPartecipare LA SCUOLA, partecipare PER LA SCUOLA. E’ questo l’invito che i genitori dell’Associazione “Noi della Leopardi” fanno in primis alle bambine e ai bambini della Giacomo Leopardi e alle loro famiglie.Si tratta della scuola statale primaria “Giacomo Leopardi”, appartenente all’Istituto Comprensivo “Parco della Vittoria”, e dell’omonima Scuola dell’infanzia di, Primo Municipio, incastonate entrambe all’interno del meraviglioso complesso che sorge in cima alla collina della Riserva Naturale di Monte Mario.