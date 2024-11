Gaeta.it - Roma, Università LUMSA apre il primo sportello per minori vittime di reato: firmato il protocollo

Facebook WhatsAppTwitter Un importante passo avanti per la tutela deie degli adolescenti è stato compiuto presso l’, dove è statoildi intesa per l’apertura deldi ascolto, accoglienza e orientamento dedicato alledinella Capitale. Un’iniziativa che punta a fornire supporto e prevenzione, creando un punto di riferimento concreto per i giovani in situazioni di vulnerabilità.Una rete integrata per la tutela dei più giovaniLo, situato in via Gioachino Belli 86, offrirà consulenze psicologiche e legali gratuite, sia in presenza che a distanza. L’obiettivo è quello di adottare un approccio multidisciplinare e collaborativo, coinvolgendo specialisti in psicologia giuridica-forense e diritto. Il progetto si rivolge non solo aidi, ma anche a chi si trova in condizioni di fragilità, con l’intento di ricucire il tessuto sociale e promuovere fiducia nelle istituzioni.