R5 E-tech Electric. Quel fascino retrò che conquista

Fa girare la testa, effetto ormai sconosciuto sulle strade. Renault 5 elettrica celebra un grande ritorno e si presenta come auto elettrica con la vocazione giusta in questa era di transizione. Urbana, frizzante e affascinante, con un’ autonomia di circa 400 km che la rende adatta anche per dei ’fuori porta’. La R5 E-rilancia lo stile e le proporzioni della sua antenata, soprattutto della Supercinque, serie amatissima del 1984 opera del compianto Marcello Gandini, magica matita di capolavori come Lancia Stratos, Lamborghini, Miura e Alfa Romeo Montreal. E soprattutto Renault 5 elettrica in 3,92 metri di lunghezza rende sua tecnologia alla portata di molti. Invitante, grazie al piglio su strada e al design, che la distinguono e la rendono desiderabile, qualità rara per molte auto contemporanee.