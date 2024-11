Lettera43.it - Putin minaccia di prendere di mira i «centri decisionali di Kyiv» con i missili Oreshnik

I massicci attacchi della Russia alla rete elettrica ucraina di giovedì mattina, sono una risposta al lancio da parte dell’esercito ucraino deia lungo raggio Atacms americani in territorio russo. Lo ha detto il presidente Vladimircitato dalle agenzie russe. La Russia ha lanciato 100e 466 droni sull’Ucraina negli ultimi due giorni, in risposta alla nuove armi utilizzate dall’Ucraina. Durante il vertice dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) ad Astana, in Kazakistan,hato didii «di» con i nuovia medio-lungo raggio.L’ha capacità nucleari e una portata massima di 5.500 chilometri«Risponderemo agli attacchi in corso sul territorio russo, anche continuando eventualmente a testare l’in condizioni di combattimento, come è stato fatto il 21 novembre.