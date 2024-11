Ilfoglio.it - Palazzo Guiccioli apre a Byron: lì il poeta si dava alla carboneria e a Teresa Gamba

Nel centro di Ravenna la storica sede diè stata riportata all’originale splendore e ospita da domani la prima esposizione dedicata a George(1788-1824), nonché la prima sede italiana dellaSociety: non solamente un museo, ma un luogo destinato ad assumere un ruolo di rilievo in ogni ricerca che verta attorno alinglese divenuto simbolo del nazionalismo romantico. Ventiquattro sale, duemiladuecento metri quadrati in quella che fu una dimora nobiliare tra le più prestigiose della città, per un ampio percorso attraverso ambienti ricolmi di memorie di epoca risorgimentale. Qui Lordgiunse, poco più che trentenne ma già celebre, nel 1819, seguendo il volontario esilio che lo aveva portato a spostarsi in Italia, attratto da quello che con toni segnatamente romantici aveva definito “il fatal dono della bellezza”: Milano, Venezia e poi – in seguito all’incontro con– a Ravenna, dove soggiornò e scrisse (tra queste mura lavorò anche al Don Juan) fino al 1821.