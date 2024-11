Ilnapolista.it - Padovano: «Lukaku importante anche se non entra nel tabellino. Conte gli mette benzina»

Micheleè intervenuto nel programma radiofonico ‘1 Football Club‘, in onda su 1 Station Radio. Oggi opinionista Sky, è stato un ex calciatore di Napoli e Juventus. Durante l’intervista ha espresso un suo parere su Koopmeiners e, e il lavoro svolto daquando c’è di mezzo la Nazionale.Chi sembra aver reso di meno finora sembra essere Koopmeiners. Ecco cosa ha dettoa riguardo: «Il suo ruolo non è molto facile, ma in ogni caso credo che arriveràlui. Poi leggendo le parole di Motta e Giuntoli dicono che si sta allenando molto bene. Non dimentichiamo che é arrivato tardi e non ha fatto una preparazione atletica completa e sicuramente questo nel calcio moderno influisce. In un calcio fisico, dove si corre tanto, perdere20 giorni di allenamento influenza le prestazioni in campo».