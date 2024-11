Quotidiano.net - Nel nome di Bud Spencer: "Modi spicci, cuore grande. Piedone è il nostro Batman"

è il, un supereroe moderno". Salvatore Esposito, reso famoso dal personaggio di Genny Savastano in Gomorra (a proposito, a gennaio partono le riprese di Gomorra-Le origini), profila così il protagonista della nuova produzione Sky Original,– Uno sbirro a Napoli, in esclusiva su Sky da lunedì 2 dicembre e in streaming solo su NOW. "Budè stato ilprimo supereroe, immune e invincibile, protettore dei più deboli. Ognuno di noi, camminando per Napoli di notte, ha sognato di averlo al proprio fianco. Ma ildi questa serie non è un reboot o un remake, ha una sua anima nuova, moderna e contemporanea". Una legacy, una eredità iconica acquisita con orgoglio, che guarda a un pubblico nuovo, trasversale, di padri, figli e nipoti. Un nuovo detective che indaga tra le vie di Napoli: i suoi, il suo carattere fumantino e la sua stessa stazza – nonché il suod’oro – ricordano un poliziotto che ha già combattuto il crimine nella stessa città anni prima (il commissario Rizzo, interpretato da Carlo Pedersoli-Bud).