Morganti crede nell’Angelini | La stagione è ancora lunga

"I momenti difficili rappresentano le migliori occasioni per crescere, le difficoltà possono diventare ottime opportunità". Il presidente del Volley Club Mauriziorilancia la sua piena fiducia nel progetto dell’Elettromeccanica Angelini, impegnata nel campionato di serie B1 femminile e che, dopo un avvio dicol turbo, è incappata in tre sconfitte consecutive. Presidente, l’assenza della veterana Giada Benazzi si sta facendo sentire. "Era normale che fosse così. Benazzi in campo non porta soltanto il suo talento, ma anche l’esperienza di una giocatrice che sa sempre dare i consigli giusti al momento giusto, togliendo magari pressione alle compagne in una giocata delicata e dando sicurezza al resto del gruppo". L’assenza sarà? "Non volgiamo forzare i tempi di recupero, perché il nostro spirito è quello di mettere davanti a tutto la salute delle nostre atlete.