Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca subisce troppi goal: il problema sta nelle coppie di centrali. Il motivo

Leggi su Dailymilan.it

Ildie la scelta del tecnico di cambiare continuamentediè un limite. Ecco perchéVentiduesubiti dall’inizio della stagione in diciassette gare totali tra campionato e Champions League. Più di una rete incassata a partita e un equilibrio chenon riesce proprio a trovare. Ma non finisce qui. Sì, perché il tecnico portoghese, da agosto ha cambiato ben seididifensivi, questo anche per cercare di trovare una quadra e risolvere i problemi.In realtà, però, forse così i problemi sono aumentati. Solitamente, infatti, le squadre hanno una formazione titolare tipo, chedelle variazioni solamente in caso di infortuni o nella fase della stagione in cui c’è la necessità di fare turnover per i tanti impegni.