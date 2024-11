Quotidiano.net - Marco Mengoni, Cesare Cremonini, Fiorella Mannoia e U2 tra le nuove uscite di fine mese

Roma, 28 novembre 2024 – Ildi novembre saluta gli appassionati di musica con una serie di ritorni eccellenti., Gazzelle, Ricchi e Poveri guidano le pubblicazioni italiane, a cui si aggiunge anche il nuovo disco del gruppo indie Psicologi. All’estero riflettori accesi per il disco ritrovato degli U2 e il disco di cover dei Garbage.A sorpresaha annunciato il proprio ritorno sulle scene con Mandare tutto all’aria. Firmato dall’artista insieme a Edoardo D'Erme, Davide Petrella e Andrea Suriani il singolo unisce un ritmo ad alta intensità con una forte vena cantautorale. Il testo, malinconico quanto speranzoso, parla della possibilità di far saltare i piani per ridisegnare il proprio percorso. Il brano anticipa il tour negli stadi cheaffronterà il prossimo anno.