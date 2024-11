Manifestazione Roma 29 novembre | orari e percorsi

Leggi su Funweek.it

Due sono le manifestazioni in programma aquesto venerdì 29.Il primo corteo, dalle 9 alle 13, è indetto dalla Cgil nazionale nell’ambito dello sciopero generale dei settori pubblico e privato “per chiedere al Governo l’aggiunta di più fondi alla manovra di bilancio”, sfilerà da piazza dell’Esquilino a via dei Fori Imperiali/via di San Pietro in Carcere, percorrendo via Cavour e largo Corrado Ricci. Si prevede la partecipazione di 3mila persone.Possibili chiusure alla circolazione lungo il percorso del corteo e deviazioni per il traffico.Entro le 6 del 29e sino a cessate esigenze dovranno essere allontanati i veicoli da piazza dell’Esquilino, inclusa l’area tra via Cavour e via di Santa Maria Maggiore e tra via Cavour e via dell’Esquilino; via degli Annibaldi, tra via Cavour e Via Frangipane; largo Corrado Ricci.