L’indagine, il 47% dei giovani non riconosce le infezioni sessualmente trasmissibili

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - Le(Ist) sono un tema cruciale per la salute pubblica, ma di cui si parla ancora troppo poco, soprattutto tra i. Quasi 1 giovane su 2 (47,6%) non sare le Ist. Anche la conoscenza sui metodi di prevenzione risulta essere limitata: meno di 1 giovane su 2 (44%) usa abitualmente il preservativo e quasi 5su 10 (46,6%) non sanno che è l'unico metodo contraccettivo in grado di proteggere dal contagio di Ist. Sono i dati diffusi in vista della Giornata mondiale contro l'Aids, che si celebra il 1 dicembre, relativi alla settima edizione dell'Osservatorio ‘e Sessualità', ricerca che Durex realizza annualmente in collaborazione con Skuola.net su un campione di 15milatra gli 11 e i 24 anni.