Lapresse.it - Libano, Guterres su cessate il fuoco: “Essenziale che l’accordo venga rispettato”

Leggi su Lapresse.it

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioparla in seguito alilraggiunto intra Israele e Hezbollah. “E’che coloro che hanno firmato un impegno per unil, lo rispettino pienamente. Ed èche questo impegno possa essere un percorso verso una soluzione politica della crisi libanese. Posso assicurarvi che l’Unifil è pronta e pienamente impegnata a contribuire e a verificare il rispetto di questoil”, ha dettoparlando in conferenza stampa a Lisbona al fianco del primo ministro portoghese Luís Montenegro.