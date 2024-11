Ilfattoquotidiano.it - L’ex ultras Anghinelli sotto casa di Fabrizio Corona: “Reclamava 3mila euro per le sue interviste a Giletti su Rai3”

Enzoeradiper reclamare: una presunta ricompensa per la sua partecipazione in tv a Lo Stato delle Cose, la trasmissione dicondotta da Massimo. La notizia viene riportata da Il Giornale, che racconta dell’intervento di due volanti della polizia poche sere fa in zona Susa-Argonne a Milano. Chi è Enzo? Storicodi spicco della curva del Milan, ha patteggiato una pena di 3 anni per traffico di droga, per fatti commessi tra aprile e luglio 2018. Soprattutto, per due volte è sopravvissuto a un tentativo di omicidio. Il primo, a soli 25 anni, nel novembre 1998: un uomo in Vespa gli spara tre colpi di pistola. La seconda volta il 12 aprile 2019, in pieno centro a Milano: viene colpito al volto dalle pallottole di due sicari.