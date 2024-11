Lanazione.it - "La Toscana è leader nel settore agrituristico"

"Con oltre 5.600 strutture attive, lasi conferma la regionein Italia per il turismo, rappresentando il 21% del totale nazionale". A dirlo è stata Stefania Saccardi (nella foto), assessora all’Agricoltura e vicepresidente della Regione, durante il convegno "’Agriturist racconta l’agriturismo italiano: passato, presente e futuro" alla Fattoria di Maiano a Fiesole. "Grazie alla legge regionale sull’agriturismo, aggiornata nel tempo per includere anche le attività di enoturismo e oleoturismo, abbiamo permesso la valorizzazione di una grande parte del nostro patrimonio agricolo e immobiliare, che altrimenti sarebbe andato in rovina - ha spiegato Saccardi - Oggi gli agriturismi rappresentano un’integrazione essenziale per il reddito degli agricoltori: senza questa attività, molte aziende agricole non riuscirebbero a sostenersi economicamente".