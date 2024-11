Panorama.it - La Juventus piace o no? Cinque domande per rispondere

Laviaggia con il freno a mano tirato, che significa poter leggere indifferentemente il bicchiere come mezzo pieno e mezzo vuoto. Quello di Birmingham è stato il pareggio numero 9 nelle prime 18 partite della stagione, il quinto per zero a zero, l'ennesimo figlio di una partita a tratti bloccata e solo per qualche fiammata in grado di trasmettere la sensazione di potersi sbloccare. A favore, occasionissima di Conceicao, o contro: spavento finale e qualche tiro lasciato all'Aston Villa.Un copione già recitato più volte dalla squadra di Thiago Motta. Contro Roma e Napoli allo Stadium in avvio di campionato, senza l'alibi delle tante assenze, a San Siro con il Milan e ad Empoli nella domenica più deludente dell'anno con l'eccezione del ko incassato per mano dello Stoccarda. In attesa di tempi più adeguati per fare un bilancio, qual è il giudizio sulladopomesi di lavoro nel laboratorio mottiano:o no? Risponde alle aspettative oppure sta instillando dubbi nella testa di chi la segue? Un dibattito che si sviluppa lungograndi temi:1) Il mercato estivo, che ha comportato uno sforzo da 200 milioni di euro in entrata, sta rendendo secondo gli investimenti? La risposta al momento è no.