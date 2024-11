Ilnapolista.it - Il momento magico di Lotito: la Lazio in un mese ha raddoppiato il suo valore in Borsa

Il calcio inè un gioco strano. Però a volte regala grandi vittorie. E il caso dellae di, che ultimamente si sta togliendo un sacco di sfizi (non ultimo quello di mandare il Governo sotto al Senato sulla questione del canone Rai).Solo oggi il titolo della, scrive Calcio e Finanza – “ha chiuso in positivo del 7,58% arrivando a toccare ildi 1,1350 euro per azione, il massimodal 27 gennaio 2023, quando le azioni del club biancoceleste erano scambiate a 1,14 euro”.Poiché “solamente unfa, il titolo dellaregistrava unpari 0,7840 euro per azione”, significa che “nel giro di poco più di unha guadagnato il 45% portando la sua capitalizzazione di mercato a 73,5 milioni di euro”.L'articolo Ildi: lain unhail suoinilNapolista.