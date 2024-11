Panorama.it - Il costo troppo alto del CSM

Leggi su Panorama.it

Nonostante i tagli agli enti statali, ce n’è uno che continua a veder crescere i propri fondi. È il Consiglio superiore della magistratura, che anche nel 2024 ha ottenuto da parte del ministero della Giustizia oltre 34 milioni di euro. Risorse ingentissime se si confrontano con quelle stanziate in Francia e Belgio per organi che hanno le stesse funzioni.Tagli. Risparmi. Contenimenti della spesa. Tempi decisamente magri, per i bilanci pubblici. Eppure, in Italia, c’è un ente dello Stato che riceve tanti soldi da non sapere (quasi) come impiegarli. L’anomala fortuna tocca al Consiglio superiore della magistratura, l’organo costituzionale che governa vita e carriere degli oltre novemila magistrati italiani. Dal 2020, all’inizio di ogni anno, il Csm ottiene dal ministero della Giustizia la bellezza di 32,5 milioni di euro.