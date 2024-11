Ilfattoquotidiano.it - Hiv, sperimentazione di fase 1 per un nuovo vaccino terapeutico. Gli scienziati del San Raffaele: “Vogliamo fornire risposte concrete”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’infezione da Hiv – che innesca l’Aids – continua a rappresentare ancora oggi, anche in Italia, una sfida importante. È necessario promuovere l’accesso al test, favorire la prevenzione dell’infezione da Hiv e delle malattie sessualmente trasmesse, assicurare a tutte le persone che vivono con l’infezione terapie efficaci ben tollerate nel tempo ed esplorare possibili percorsi di cura definitiva. Proprio per questo il team di Evoluzione e Trasmissione Virale dell’Irccs ospedale Sandi Milano, diretto dalla dottoressa Gabriella Scarlatti, ha recentemente avviato uno studio clinico di1 per testare la sicurezza e l’efficacia immunitaria diHIVconsvX.“Nella battaglia contro l’infezione da Hiv è fondamentale garantire un percorsoche favorisca l’aderenza alla terapia perché questo, non solo migliora la qualità di vita delle persone con l’Hiv, ma è uno strumento molto efficace, insieme alla prevenzione, nel contenere l’epidemia da Hiv e nel ridurre a 0 il numero di nuove infezioni”, spiega professoressa Antonella Castagna, ordinario di Malattie Infettive all’Università Vita-Salute San– UniSR e primario di Malattie Infettive all’Irccs Ospedale San