Quotidiano.net - Grimaldi: le sfide. Sostenibilità e innovazione

Leggi su Quotidiano.net

"Stiamo vivendo anni cruciali per il futuro dello shipping e della logistica, a causa di problematiche di interesse globale quali le tensioni geopolitiche, l’aumento del costo del denaro, l’inflazione e una nuova forma di protezionismo, che ha portato all’imposizione di un numero sempre crescente di barriere commerciali unilaterali". Così l’armatore Emanuele. In un mondo complesso, ma in continua evoluzione, le compagnie come il Gruppodevono tracciare una rotta. Da anni il Gruppo investe in. A partire dal 2021, in particolare, il Gruppo supporta le associazioni di categoria nazionali e internazionali nel promuovere l’obiettivo Net Zero Emission entro il 2050 posizionandosi come leader globale nella decarbonizzazione del settore dello shipping. Dal 2023, l’obiettivo è stato incluso anche nella Imo Ghg (Greenhouse gases – gas a effetto serra) Strategy dell’International Maritime Organization.